/629047/فيديو-أمطار-وسيول-فيضانية-في-شوارع-السعودية

تشهد مكة المكرمة في الأراضي المقدسة السعودية، أمطارًا غزيرة مع تساقط حبات البرد، وصلت إلى حد السيول الفيضانية وتسببت فى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع مع جرف العديد من السيارات والأشخاص في منطقة "سوق الضيافة".

تدافع المياه في الشلالات

ونشر عدد كبير من المدونين في السعودية، مقاطع فيديو مصورة، توثق حجم السيول الهائل التى تشبه تدافع المياه فى الشلالات مع ارتفاع المياه فى الشوارع وانجراف السيارات فى عدد كبير بمناطق الأراضى المقدسة.

هطول أمطار غزيرة أمس الثلاثاء

وشهد المسجد الحرام، هطول أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، ودعت هيئة الدفاع المدنى، المقيمين فى مكة المكرمة بأخذ الحيطة والحذر نظرًا للأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة والمسجد الحرام.

ونشر الحساب الرسمى لإمارة مكة المكرمة على "تويتر"، لقطات من كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام، وسط تحرك من المصلين للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

استمرار هطول أمطار رعدية

فيما توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودى، فى تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتى الرياض والشرقية.

كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام

ونشر الحساب الرسمى لإمارة مكة المكرمة على "تويتر"، لقطات من كثافة الأمطار على ساحات المسجد الحرام، وسط تحرك من المصلين للاحتماء من الأمطار الغزيرة. وتبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودا كبيرة من أجل وضع خطط لإدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها وللحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

توجيه المعتمرين خلال التجول بالمسجد الحرام

فيما كلفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، موظفين مختصين لتوجيه المعتمرين والوافدين خلال التجول داخل المسجد الحرام ووضع توجيهات وتنظيمات تتماشى مع الاجراءات الاحترازية لوقاية المصلين والمعتمرين من عدوى فيروس كورونا، فضلا عن التعقيم والتطهير المستمر للحرم المكى لمنع أي فرص لنقل عدوى الوباء.