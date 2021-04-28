/629048/مجلس-إدارة-الأهلي-يقرر-إعتماد-القلادة-الذهبية كأعلى-درجات-التكريم

يذكر أن قلادة النادي الأهلي الذهبية تم تصميمها بمواصفات خاصة لتليق بالنادي ومكانته وبقيمة المكرمين من أبنائه المخلصين.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

والجدير بالذكر أن أحرز محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، بعد أن حقق الفريق الأحمر في المباراة الماضية على فريق إنبي بثلاثية مقابل هدف.

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أحرز عمر كمال عبدالواحد المصري البورسعيدي في مرمى النادي الأهلي بعد ركلة ركنية لصالح الفريق البورسعيدي من جهة اليسار أرسلت داخل منطقة الجزاء ومررها عمرو موسى برأسية قوية من على القائم الأول لتصل لعمر كمال الخالي من رقابة لاعبي الأهلي قبل أن يسددها الأخير بسهولة في شباك الأهلي .

وسجل محمد شريف لاعب النادي الأهلي في مرمى المصري أن أرسل أحمد نبيل كوكا تمريرة طولية من منتصف الملعب لمحمد شريف انفرد على إثرها بالحارس دعدور وارتطمت الكرة بالحارس ورجعت مجدداً لمهاجم الأهلي الذي سددها بسهولة في المرمى الخالي بعد أن أكدها الفار.

وشهد شوط المباراة الأول تفوق ملحوظ لفريق المصري، مع إهدار العديد من الفرص للنادي البورسعيدي بسبب تألق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر، وواصل الفريقين المحاولات من أجل تسجيل الأهداف ، لكن تألق حارسى الفريقين وقفا ضد إحراز أهداف لصالح أي من الفريقين .