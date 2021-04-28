/629051/سيد-علي-يهاجم-أحمد-مجاهد-بسبب-ضغط-مباريات-الأهلي

أكد الإعلامي سيد علي أن الأهلي استحق الفوز على النادي المصري وقدم لاعبو الفريق مباراة كبيرة رغم المجهود البدني الرهيب.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامجة "حضرة المواطن" :"الأهلي يتعرض لضغط رهيب في المباريات بسبب أي أسباب معلومة وأن ما يحدث في جدول ترتيب المباريات لا يحدث في أي دولة نهائيا، ويجب الوضع في الإعتبار أن الأهلي يمثل مصر في بطولة إفريقيا”.

تعرف علي سبب غياب مارسيلو عن مواجهة تشيلسي.. تفاصيل

وتابع قائلاً:" أتشرف بتشجيعي للنادي الأهلي وأرى أن اللاعبين لم يقدموا مباراة جيدة أمام المصري بسبب الضغط البدني وتعب اللاعبين، ولا أفهم ما يفعلة أحمد مجاهد في عناد الأهلي وضغط المباريات بطريقة صعبة".

وأضاف:"الأهلي سيذهب للمحلة في نهاية الأسبوع ثم اللعب أمام الجونة ويسافر الإسكندرية بعد ذلك، فكيف يعقل أن يتم مرور هذا الأمر بشكل طبيعي، وأن معظم لاعبو الفريق تعرضوا لإصابات عضلية بسبب ضغط المباريات".

واختتم حديثة قائلاً:"الأهلي يمثل مصر في بطولة إدارة ويجب دفع الضرر لأنه مقدم على جلب المصلحة، ويجب النظر في ترتيب جدول مباريات الأهلي جيدا".

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

والجدير بالذكر أن أحرز محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإسكندرية في إطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز، بعد أن حقق الفريق الأحمر في المباراة الماضية على فريق إنبي بثلاثية مقابل هدف.