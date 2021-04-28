موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16

شهدت الحلقة 15 من مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز أحداث كثيرة ومشوقة، ماجعل متابعي المسلسل حريصين على معرفة موعد عرض الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 2، وذلك لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة لمعرفة هل سينجح أحمد مكي وأسماء أبواليزيد في استكمال علاقتهم، وهل سيستطيع الشرطة الامساك بالعناصر التكفيرية الأخرى.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز، مع توضيح أبرز أحداث الحلقة 15 للمسلسل.

موعد عرض مسلسل الاختيار2 الحلقة 16

يعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

كما يذاع المسلسل الذي ينتظره العديد من جماهير الوطن العربي على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساءً، والإعادة 7 صباحًا و3 مساءً.

أبرز أحداث مسلسل الاختيار2 الحلقة 15

شهدت الحلقة العديد من الأحداث الهامة حيث قام يوسف "أحمد مكي" بإلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة، بينما زكريا "كريم عبد العزيز" بدأ يحقق مع التكفيرى فارس الذى قبض عليه في الحلقة السابقة، محاولًا معرفة مكان المخزن الذى يصنعون فيه المتفجرات، وبعد عناء يخبره فارس بكل ما يعرفه ويقرر توصيلهم إلى المخزن الذى يبحثون عنه، ولكنهم يستمرون في البحث عن المكان يومين كاملين.

على الجانب الآخر توجد والدة عاليا "أسماء أبو اليزيد" حيث ترفض مقابلة يوسف مرة أخرى بعد فسخ خطوبته منها، كما ترفض الرد على والده رفاعى "هادى الجيار" أيضًا ولكن يذهب عم عادل "أحمد حلاوة" إلى والدة عاليا ويحاول إصلاح الأمور بينهما فينجح في ذلك.

مسلسل الاختيار 2

الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان علي الطيب طارق صبري، عمر الشناوي