شكرى لـ«الشيوخ»: أزمة سد النهضة تواجة تعنتا إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أنه حريص على التنسيق مع المجالس النيابية، لافتا إلى حرصه الالتقاء بنواب مجلس الشيوخ الذى له دور فى دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية فى ظل التحديات التى لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصرى والإقليمى.





وقال وزير الخارجية إن أزمة سد النهضة تواجه التعنت الإثيوبى، موضحا أن إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحى عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية، وبحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى. كما حضر اللقاء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى، ومحمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان. وأضاف شكرى أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادى فى المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات الدولة المصرية للعب دور أساسى على الساحه الإقليمية والدولية. وكان وزير الخارجية قد قام بعده زيارات لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن، وهى الجولة التى تأتى انطلاقا من حرص مصر على اطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبى، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل السد.

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