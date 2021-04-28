صور.. إغلاق 16 منشأة فى الإسكندرية لمخالفتها إجراءات مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات المقاهى والمطاعم والمحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية بأحياء "وسط، شرق، غرب، المنتزه ثان"، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.



وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن جرى إغلاق 5 مقاه و3 محال بحى وسط، وتغريمها 33 ألف جنيه لعدم التزامها بإجراءات مواجهة جائحة كورونا.



وأضاف رئيس حى وسط، أن الحملة شملت ضبط 29 زجاجة كحول و7 علب كمامات مجهولة المصدر بأحد الصيدليات، بالإضافة إلى تحرير 23 محضرا بمخالفات متنوعة.

بينما أغلق حى غرب الإسكندرية مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفى حى شرق الإسكندرية، أسفرت الحملات عن إغلاق 3 محال للألعاب الإلكترونية، وتحصيل غرامات تقدر بـ 10 آلاف جنيه، وتحرير 25 محضر لمخالفات "أمن صناعى، ورصد بيئى، وتموين، وصحة، وعدم إعلان أسعار".



وفى سياق متصل، أغلق حى المنتزه ثان 3 ورش، لعدم تطبيقها مواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، فضلا عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية.