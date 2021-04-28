صور.. سفير أندونيسيا يشيد بالنمو الاقتصادى لمصر فى عهد السيسى

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جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون، وإقامة اتفاقيات فى مختلف المجالات.
وأضاف رؤوف فى تصريحات له خلال اللقاء، إن مصر تستضيف 10 آلاف طالب إندونيسى للدراسة، بينهم 240 طالبا تستضيفهم جامعات الإسكندرية.
وجه السفير الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، معربا عن سعادته بزيارة الإسكندرية وضرورة إقامة اتفاقيات توأمة مع احدى المدن الإندونيسية.
على الجانب الآخر، أكد المحافظ على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، والحرص على استمرار تلك العلاقات القوية على جميع الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية والثقافية.
أعرب الشريف عن استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وتذليل العقبات أمام الطلاب الإندونيسيين بالإسكندرية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وإندونسيا ارتفع بنسبة 3% بزيادة أعلى من معدلاتها فى السنوات الماضية.
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