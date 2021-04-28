مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء بجمهورية الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أصدرتسمر القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار "نديجلى بكنشاسا" بجمهورية الكونغو الديمقراطية محمل عليها كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة فى الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف الأزمات والمحن. تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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