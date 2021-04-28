ضبط 12854 شخصا لايرتدون الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 12854 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12801 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، بالإضافة إلى تحرير 826 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 271 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 2016 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.