قائد قطار يتمكن من ايقاف القطار قبل الاصطدام بعربة كارو تعبر خط...

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 906 الإسكندرية / القاهرة يوم 27/4/2021 فوجئ قائد القطار أثناء المسير في المسافة بين سنديون وقليوب بعربة كارو بدابة تعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور بكم 21 ما بين سنديون... وقليوب، وعلى الفور تمكن قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام العربة وتفادى وقوع الإصطدام بالقطار وقام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات
وتهيب الهيئة بالسادة قائدى المركبات توخى الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والإلتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وإتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.
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