حوّلت السلطات الهندية في دلهي متنزها إلى ساحة لحرق الجثث في وقت تواصل فيه الهند تسجيل أرقام قياسية لحالات الوفاة بسب فيروس كوفيد-19.

وأظهرت اللقطات المصورة عمالاً يحضّرون أماكن مؤقتة لحرق جثث ضحايا الفيروس القاتل ، وسجّلت الهند، الأسبوع الماضي، رقما عالميا فى عدد الإصابات بالفيروس حيث تكافح البلاد لتقديم المساعدة الصحية للمرضى وتعاني من نقص في أجهزة التنفس وأسرّة المشافي.

وسجّلت البلاد رقما قياسيا يوميا جديدا بـ 349،691 حالة إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متنزهات الهند ساحة لـ حرق جثث ضحايا فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.