بـ 12 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق 9 سيارات ميكروباص و2 ملاكى بشبرا الخيمة.. صور

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بعدد من السيارات الميكروباص والملاكى، بجوار شارع مجمع المدارس خلف قسم ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى الواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيدي ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من السيارات الميكروباص والملاكى بمنطقة بجوار شارع مجمع المدارس خلف قسم ثان شبرا الخيمة.
على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر مدير وحدة الحماية المدنية بشبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ 12 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وبالفحص تبين نشوب الحريق بـ 9 سيارات ميكروباص وسيارتى ملاكى، وتحرر محضر بالواقعة وتلوت النيابة التحقيق.
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