انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 أيام متتالية إجازة.. قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن إجازة عيد العمال وشم النسيم وتحرير سيناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن الإجازات والعطلات الرسمية الكثيرة خلال هذه الأيام، ومنها بالطبع إجازة عيد العمال وعيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم، وجاءت قرارات اليوم لتنظيم العطلات الرسمية، وجاءت القرارات اليوم وفق ما يلي.

قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن إجازة عيد العمال وشم النسيم وتحرير سيناء

الخميس 29 أبريل إجازة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق قراراً باعتبار الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم 25 أبريل وبمناسبة تحرير سيناء، تنفيذاً لقرار سابق بتأخيرالإجازات التي تأتي في وسط الأسبوع إلى نهايتة.

السبت 1 مايو إجازة رسمية

أصدر مدبولي قراراً باعتبار السبت القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وذلك في جميع المصالح الحكومية والوزارات والإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

الإثنين 3 مايو إجازة رسمية

كان أيضاً من ضمن قرارات رئيس الوزراء اليوم اعتبار الإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الأحد 2 مايو إجازة رسمية

كما اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي الأحد القادم إجازة رسمية، وذلك كإجراء احترازي للتخفيف من الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا، وعليه فإن الخميس والجمعة والسبت والأحد والإثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص.

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