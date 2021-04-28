خالد الغندور: «لو الأهلى هيلعب ضد الترجى هشجعه »

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وهذا بعد ان تسبب الترجى في خروج نادى الزمالك من دور المجموعات ، بعد حدوث تراخى فى المباراة من قبل الترجى التونسي في المباراة التى جمعتع مع مولودية الجزائر ، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليودع الأبيض البطولة رغم الفوز على تونجيث السنغالى بأربع أهداف.ومن المقرر أمام النادى الأهلى أن يواجه وأحده من الثلاث فرق " الترجى ، الوداد ، صن داونز " .

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ترتيب جدول الدورى

شهد ترتيب الدورى المصري مواصلة الزمالك تصدره للجدول برصيد 39 نقطة بعد الفوز علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة

وجاء الأهلى في المركز الثانى برصيد 36 نقطة بعد فوزه الأخير على المصرى بهدفين مقابل هدف علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الزمالك وعددها 15 ، فاز في 11 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة .

تشكيل الأهلي و المصري في الدوري

وشهد تشكيل الأهلي عودة أكرم توفيق للتشكيل الأساسي مع إستمرار أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير– رامي ربيعة – كوكا. خط الوسط : أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي افشة.

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات - محمود كهربا. ويجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي كلا من : علي لطفي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - مروان محسن - صلاح محسن - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر.

تشكيل المصرى أمام الأهلى

بينما جاء تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الدوري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور.

خط الدفاع: كريم العراقي- عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي.

خط الوسط: حسن علي - سعيدو سمبوري- فريد شوقي.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - أحمد جمعة.