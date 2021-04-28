/629057/أبوهشيمة-الخير-ترسل-مليون-جنيه-تعويضات-لأسر-ضحايا-حادث-قطاري-سوهاج

أرسلت مؤسسة «أبوهشيمة الخير» مبلغ مليون جنيه كتعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع الشهر الماضي وتوفي بسببه عدد من راكبي القطار فضلا عن عدد آخر من المصابين.

أحمد أبو هشيمية يفى بوعده ويقدم تعويضات لأهالى حادث سوهاج

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة النائب أحمد أبوهشيمة لمحافظة سوهاج ولقائه اللواء طارق الفقي، ووعده بصرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث القطار، وتعيين من لحقت به إصابة تسببت في عجز له بمصنع أسمنت المصريين بمحافظة سوهاج، قبل أن ينتقلا سويا لتفقد المستشفيات التي استقبلت المصابين، ويقفا على جاهزية تلك المستشفيات لعلاج الحالات التي استقبلتها من مصابي الحادث.

مؤسسة أبو هشيمة الخير لا تهدف للربح

يذكر أن مؤسسة أبوهشيمة الخير مؤسسة خيرية لا تهدف للربح، أسسها النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وقعت مع بنك الطعام بروتوكول تعاون لتوزيع ٢٠٠ ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في محافظات جمهورية مصر العربية، وزع منهم خلال شهر رمضان المبارك ١٠٠ ألف كرتونة لدعم نصف مليون مواطن.

هذا وكان قافلة أبو هشيمة الخير، قد واصلت جولاتها التي تجوب محافظات جمهورية مصر العربية، لتوزيع الكراتين الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، محافظة بني سويف.

وكانت القافلة قد استقرت في المحافظة على مدار أربعة أيام، وزعت خلالهم 30 ألف كرتونة غذائية، على أسر مراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.