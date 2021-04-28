/629058/مسلسل-موسى-الحلقة-16-مصير-محمد-رمضان-بعد-عمله-في-تهريب-البضائع

ترقب متابعي مسلسل موسى للفنان محمد رمضان موعد عرض الحلقة 16، لمعرفة مصير موسى بعد اختياره العمل مع المعلم وهبة شقيق حلاوتهم "سمية الخشاب" في تهريب البضائع، رغم تحذير الأخيرة لموسى من صعوبة اختيار هذا الطريق.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 16بطولة الفنان محمد رمضان على 6 قنوات مختلفة، فضلًا عن مواعيد إعادة مسلسل موسى الحلقة 16 التي ينتظرها العديد من الجماهير.

موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 16

يعرض مسلسل موسى الحلقة 16 عبر 6 قنوات مختلفة في مواعيد متناسبة، حيث يعرض المسلسل يوميًا في رمضان على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، ويعاد الساعة 11.30 مساءً و 11:00 صباحًا، بينما يعرض على dmc دراما في الساعة 8 مساء، والإعادة 1.30 صباحًا، و7 صباحًا، و1 مساءً.

يمكنك متابعة أحداث مسلسل موسى الحلقة 16 أيضًا على قناة art حكايات الساعة 10 مساءً، والإعادة 6 صباحًا، و2 مساءً اليوم، وart2 حكايات يعرض 1 صباحًا، والإعادة 9 صباحًا، و5 مساءً، بالإضافة إلى mbc السعودية.

مسلسل موسى

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، ومن بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، وتناقش أحداث دارت خلال الحرب العالمية الثانية، وقضية الفيضان الذي أغرق عدد من القرى قبل السد العالي، وتسبب في هجرة سكان الصعيد، بالإضافة إلى أزمة وباء الكوليرا التي حلت بمصر وحريق القاهرة الكبرى.

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان دخل في دائرة من المشاكل المختلفة خلال الفترة الأخيرة من بينها أزمة ظهور شبيه الفنان القدير إسماعيل ياسين في مشهد من مسلسل موسى بصورة غير لائقة لتك الأيقونة المصرية الفريدة من نوعها، ومن هنا تعرض محمد رمضان لهجوم شرس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك من أسرة الفنان إسماعيل ياسين بسبب ذاك المشهد.