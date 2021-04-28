/629059/عمرو-القطامي-اعتماد-200-مليار-لحياة-كريمة-ترجمة-لاهتمام-الدولة-بالفئات-الأكثر-احتياجا

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن اعتماد مخصصات مالية بقيمة 200 مليار جنيه لمبادرة "حياة كريمة" دليل قاطع من قبل الدولة وترجمة حقيقية للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وأن المواطن محدود الدخل والبسيط يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

عمرو القطامي: ملف الرعاية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، أن ملف الرعاية الاجتماعية يشهد اهتمام كبير، سواء من خلال حزمة القرارات والمبادرات التي صدرت مؤخرا خلال السنوات السبعة الأخيرة، والتي أكدت بما لا يدع مجال للشك وقوف الدولة بجانب الفئات الأكثر احتياجا، وأن الفئات الأكثر احتياجا تحظى باهتمام كبير، سواء من خلال تحسين مستوى الخدمات او تقديم الدعم النقدى والعينى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

عمرو القطامى: حياة كريمة تهدف للتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو القطامى، إلى أن مبادرة حياة كريمة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

وفى سياق آخر، استأنفت اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم، بحضور ممثلى الوزارات، لمناقشة عدد من القضايا والملفات البرلمانية الهامة، والتى يأتى على رأسها موازنة الصحة والتى يتم عرضها بلجنة الخطة والموازنة.