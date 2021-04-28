/629060/أحمد-دياب-يحذر-من-التهاون-فى-تطبيق-الإجراءات-الاحترازية-لفيروس-كورونا

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن حالة التهاون لدى البعض فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات سينتج عنها تفشى الفيروس فى المجتمع بصورة كبيرة قد تخرج عن السيطرة واللجوء لسيناريو غير متوقع، مما يعنى ضرورة أن يكون هناك حرص من قبل الجميع والمحافظة على انفسهم اولا وعلى المجتمع.

أحمد دياب: هناك حالة من التهاون والتراخي فى الالتزام بالاجراءات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، أن الفترة الأخيرة شهدت تهاون وتراخى من قبل العديد من الالتزام بالإجراءات على الرغم من تزايد أعداد الإصابات، وعلى الرغم من التحذيرات وحزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة إلا أن البعض مصر على عدم الالتزام بهذه التعليمات مما قد يكلف الدولة والمواطنين الكثير من الخسائر سواء على المستوى الشخصى أو بشكل عام.

أحمد دياب يشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأمر يتطلب مزيد من الوعى والحرص لدى الجميع، وعدم التهاون وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء من خلال ارتداء الكمامة أو الحرص على التباعد وتعقيم الأيدى، بالإضافة لضرورة التسجيل للحصول على اللقاح الخاص بالفيروس لضمان عدم خروج الأمور عن السيطرة واللجوء للغلق مثل العديد من الدول التي لجأت للغلق خلال الفترة الأخيرة.

وفى سياق آخر، استقبل مجلس الشيوخ، اليوم، وزير الخارجية سامح شكرى، والذى تناول خلال حديثه عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالتحديات التى تواجهها الدولة المصرية بالخارج، خاصة ما يتعلق بملف سد النهضة.