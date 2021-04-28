12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق خلف قسم ثان شبرا الخيمة.. صور

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توجهت 12 سيارة إطفاء، للسيطرة على حريق 9 سيارات ميكروباص، و2 ملاكي في شبرا الخيمة.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بعدد من السيارات الميكروباص والملاكى، بجوار شارع مجمع المدارس خلف قسم ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق

بينما تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيدي ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من السيارات الميكروباص والملاكى بمنطقة بجوار شارع مجمع المدارس خلف قسم ثان شبرا الخيمة.

دون خسائر بالأرواح

على الفور انتقل المقدم مصطفى صابر مدير وحدة الحماية المدنية بشبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ 12 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بـ 9 سيارات ميكروباص وسيارتى ملاكي، وتحرر محضر بالواقعة وتلوت النيابة التحقيق.

حريق 13 سيارة و10 "تكاتك"

وفي واقعة ماضية، كان قد التهم حريق هائل، شب بالقاهرة في 13 سيارة و10 "تكاتك" في إحدى ساحات انتظار المركبات، ووقع الحادث في حي دار السلام.

وتوجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى الموقع للوقوف على ما ترتب على الحادث، ومتابعة الإجراءات المتخذة.

وتبين من المعاينة احتواء موقع الحريق على سيارة محملة باسطوانات الغاز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن احتراق غرفة خشبية خاصة بالساحة، وتم التحفظ على 81 أسطوانة غاز.