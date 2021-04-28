/629062/وكيل-سياحة-النواب-الدولة-اتخذت-حزمة-من-القرارات-لإنعاش-القطاع

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ملف السياحة من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، ولعل الفترة الأخيرة خير دليل على ذلك، وكان للدولة العديد من المبادرات التي تهدف لتعافي القطاع من حالة الركود التي أصابته جراء جائحة كورونا، خاصة وأن السياحة لها النصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، وتُعد أكبر مصدَرٍ للعملات الأجنبية وتوفير فرص العمل، لاسيما للفئات الأكثر احتياجا والنساء والشباب، وهناك العديد من الدول التى تعتمد بصورة كبيرة فى إجمالى الناتج المحلى على عائد السياحة.

عمرو هندي: لابد من استغلال الوضع لتحسين صورة السائحين وأوضح وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، عمرو هندى، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الجائحة جعلت مصر واحدة من وجهات السفر والسياحة الآمنة وذلك طبقاً لتقارير عالمية، وهذا بدوره يستوجب ضرورة استغلال هذا الوضع بصورة تجلب مزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم . عمرو هندى يشير إلى الوسائل الممكنة للترويج للسياحة وأضاف وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن هناك العديد من المقترحات التى من شأنها تساهم فى الترويج للسياحة وتساهم فى انتعاش القطاع بصورة كبيرة، أولها الترويج له من خلال عمل أفلام وثائقية بمختلف لغات العالم استغلال القنصليات والسفارات المصرية فى مختلف دول العالم، استغلال كافة الأحداث العالمية وعمل مؤتمرات فى أماكن سياحية، استغلال بعض الشخصيات البارزة سواء الفنانين أو الرياضيين فى مختلف اللعبات بالتنسيق مع أنديتهم للترويج للسياحة المصرية.

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