/629064/الخروج-من-المستشفى-الأهلي-يعلن-عن-عودة-لاعب-جديد-لصفوف-الفريق

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موقف المصابين في الفريق قبل مواجهة الجونة والمقرر لها يوم الجمعة القادمة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب السلام وي الأهلي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية: " محمود وحيد ظهير أيسر الفريق أصبح جاهز لمباراة الجونة القادمة في الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة القادمة بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة، ومسألة دخولة لقائمة الفريق في يد بيتسو موسيماني ".

وتابع عبدالحفيظ: " جونيور أجاي مهاجم الفريق سيبدء خلال أيام الدخول في مرحلة التأهيل قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة في المواجهات الرسمية".

عبدالحفيظ يواصل الضغط على اتحاد الكرة

وواصل عبدالحفيظ: " أما فيما يخص كريم نيدفيد ، هو شارك في في التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية".

وأستكمل: " وجهنا خطاب للإتحاد المصري لكرة القدم نطلب فيه إعادة النظر في جدول ترتيب الدوري الممتاز،ولم نتلقى رد من الجبلاية حتى الأن".

وأختتم: " على معلول سيبدء التدريبات الجماعية في الأول من مايو المقبل قبل أن يدخل ضمن صفوف الفريق بالتدريج".

الأهلي يفوز على الزمالك في كرة السلة

حقق الأهلي فوزا هاما علىى الزمالك بنتيجة في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة، وشهد اللقاء تألق كبير من لاعبي قطبي الكرة المصرية وخاصة عمر طارق لاعب الفريق الأول لكرة السلة ، ومهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض.

وصعد الأهلي للدور لنهائي بطولة كأس مصر بعد أن أقصى الزمالك في نصف النهائي بعد أن تغلب الأخير علي الطيران من البطولة بنتيجة 78 / 54، فيما صعد الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 86 – 48.

وأقيمت المباراة بين الأهلي و الزمالك في تمام الحادية عشر مساء على مجمع صالات الشباب و الرياضة بالسادس من أكتوبر ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.