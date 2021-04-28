/629065/شحاتة-أبو-زيد-المولات-التجارية-بيئة-خصبة-للإصابة-بفيروس-كورونا

حذر النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، المواطنين من التواجد في الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعدما حذرت وزارة الصحة من هذا الأمر، وأن المتاجر والمولات هي فرصة لزيادة انتشار الفيروس، وطالبت وزارة الصحة والسكان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل.

شحاتة أبو زيد: الفترة المقبلة ستشهد إقبال كبير من المواطنين

وأضاف عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” أن الفترة المقبلة ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك ستشهد هذه الأماكن إقبال كبير من المواطنين، وبهذا تتحول هذه المناطق لبيئة خصبة لانتشار الفيروس وتفشى الإصابة بكورونا بصورة كبيرة قد تكلف المواطنين حياتهم وتؤثر على المنظومة الصحية وينتج عنها أوضاع غير مرغوبة تتمثل في اللجوء لبعض القرارات الأكثر صرامة”.

شحاتة أبو زيد يناشد المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية

وناشد عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد، المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طوال الفترة التي يكون فيها المواطن خارج المنزل والبعد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة والحصول على اللقاح ، متابعا:" الوعي أهم سلاح فعال للخروج الآمن من هذه الجائحة العالمية فعلى الرغم من وجود عدد من اللقاحات المختلفة إلا أن الوعي سيظل هي أقوى علاج فعال حتى هذه اللحظة، مما يستوجب ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات للحفاظ على النفس أولا وعدم إهدر الجهود التي تبذلها الدولة.