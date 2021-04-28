النشرة المرورية : كثافات بدائرى المرج وشارع الأزهر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية براديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات، اليوم الأربعاء، خلال فترة الذروة المسائية تسير بشكل منتظم، وتتجاوز معدلات سير بين 70 إلى 75%، وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور 14 مايو المتجه لفيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير، وكذلك بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأشار إلى وجود بعض الأحجام بمحور قناة السويس المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق المرج دار السلام المتجه للمنيب، والأوتوستراد المتجه للمعادى.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بمحور البحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وتابع صابر أن شارع الأزهر يشهد بعض الأحجام نتيجة توافد المواطنين على مناطق الموسكى والعتبة، ناصحا بسلوك نفق الأزهر.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة، كما أشار إلى تجنب مطلع كوبرى الفنجرى واستبداله بأحمد سعيد، كما تقابلنا بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى بصلاح سالم.