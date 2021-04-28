وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور 14 مايو المتجه لفيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير، وكذلك بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده.
وأشار إلى وجود بعض الأحجام بمحور قناة السويس المتجه لكورنيش الإسكندرية.
وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق المرج دار السلام المتجه للمنيب، والأوتوستراد المتجه للمعادى.
وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بمحور البحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".
وتابع صابر أن شارع الأزهر يشهد بعض الأحجام نتيجة توافد المواطنين على مناطق الموسكى والعتبة، ناصحا بسلوك نفق الأزهر.
ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة، كما أشار إلى تجنب مطلع كوبرى الفنجرى واستبداله بأحمد سعيد، كما تقابلنا بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى بصلاح سالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشرة المرورية : كثافات بدائرى المرج وشارع الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.