نائب برلمانى يطالب بتحصيل 1% من المستشفيات الخاصة لحل أزمة تكليف الصيادلة

وطالب النائب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة بعد أزمة طلبة صيدلة دفعتى 2018- 2019، وذلك لإنقاذ الآف الطلبة والأسر المصرية التى عانت فى سبيل تعليم أولادها، مؤكدا أن مصر فى أمس الحاجة حاليا لجهود أبنائها خاصة من الفرق والأطقم الطبية.
وأوضح أن الأزمة بدأت دون سابق إنذار أو مبرر عندما تم تكليف ما يقرب من 10 آلاف صيدلى من جملة خريجى الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف ولم يتم تعيين ما يقرب من 20 ألف صيدلى، مشيرا إلى أن هذه السابقة هى الأولى من نوعها حيث لم يسبق من قبل التكليف الجزئى للصيادلة دون غيرهم.
ونوَّه النائب إلى أن قانون التكليف ينص على تكليف جميع خريجين كليات الصيدلة فى فترة لا تقل عن سنة، مطالبا بضرورة تنفيذ القانون وتكليف كافة خريجى الدفعتين مع العمل على إنهاء كافة المشكلات التى تقف فى سبيل ذلك.
وحذر النائب من خطورة هذه الأزمة فى ضياع مستقبل العديد من الصيادلة، كما قد تؤدى إلى موجة من الغضب والاحتقان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، وهو أمر لا تتحمله المرحلة الحالية خاصة فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى كل جندى من جنود الأطقم الطبية.
هذا وتقدم الصيادلة من الدفعتين 2018 و2019 عن طريق الموقع الرسمى للوزارة بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب وطبقاً للمواعيد المحددة، و عند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021 تفاجأ الصيادلة من الدفعتين بعدم إدراج الكثير منهم فى كشف النتيجة وهو ما يعد مخالف للقانون.
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