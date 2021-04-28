مدبولى: تكليفات من السيسى بتطوير شرم الشيخ والغردقة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع كفاءة وتطوير مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، فى إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التى تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لبحث جهود التطوير والتنمية فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ومسؤولى الجهات المعنية.

وقال محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، إنه يتم العمل على تنفيذ خطة تستهدف الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتمتع بها المدينة، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والأنشطة السياحية والاقتصادية المتنوعة الخضراء الآمنة المستدامة، من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ كمركز سياحى عالمى فريد، وموقع جغرافى وبيئى جاذب قادر على تلبية كافة متطلبات وخدمات السياحة العالمية.

وعرض خالد فودة تقريراً حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال عودة الحركة السياحية، مشيراً إلى جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال السائحين من جميع الجنسيات، طبقاً للمعايير المحددة، كما تم توسعته على مرحلتين ليصبح سعة المطار 6.5 مليون راكب، تصل فى المرحلة الثانية إلى 10 ملايين راكب، مضيفا أنه تم تأمين الظهير الصحراوى للمدينة على أعلى مستوى، كما أن الشوارع الرئيسية بالمدينة مغطاة بمنظومة كاميرات المراقبة.

وأضاف أن المحافظة تقوم الآن بتطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية ومراكز الغوص وشركات السياحة وسيتم الانتهاء من التطعيم خلال أيام، كما يتم حصر العاملين بالبازارات والمحلات وسائقى التاكسى بصدد تطعيمهم.

كما أوضح خالد فودة أنه تم تفعيل مبادرة البنك المركزى للقطاع السياحى لإنهاء المنشآت الفندقية غير المكتملة سواء كان استكمال الانشاءات أو التشطيبات، بالاضافة إلى أعمال الصيانة للمنشآت السياحية، واضعين فى الاعتبار أهمية تسهيل الإجراءات للحصول على المبادرة.

وعرض محافظ جنوب سيناء عددأً من المشروعات المقترحة لرفع جاهزية مدينة شرم الشيخ استعداداً لعودة السياحة، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية لإصدار كارت السائح خلال تعاملاته داخل المدينة، مع إصدار تطبيق إلكترونى للهواتف الذكية خلال بداية مايو 2021 لخدمة السائح خلال زيارته للمدينة، مع تحديث منظومة النقل الجماعى للارتقاء بمستوى خدمات النقل الجماعى المقدمة للسائح خصوصا سائقى المطار، وكذلك الانتهاء من تطوير المنطقة الرياضية (الهجن).

من جانبه ،عرض عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تقريراً حول جهود التنمية السياحية فى مدينة الغردقة، حيث تناول مشروع تصميم مارينا الغردقة، والذى يقع فى نفس موقع المارينا القديمة، حيث يتميز المكان بموقع فريد، يبعد 10 دقائق من مطار الغردقة الدولى، وقريب للغاية من جزيرة الجفتون، والمحميات المائية، والجزر.

كما عرض محافظ البحر الأحمر تصورات مشروع إنشاء منطقة ترفيهية خاصة بالشاطئ العام رقم 4 بمدينة الغردقة، والذى يقع على شارع الكورنيش، ويحيط به عدد من الفنادق السياحية ويعد اشاطئ العام بقلب المدينة، حيث يستهدف المشروع خلق فرص استثمارية بالشاطئ العام، وشاليهات لليوم الواحد، ومحال تجارية، ومسرح مكشوف، وأكشاك تجارية، وكافتيريات ومطاعم، مع عمل منطقة ترفيهية ومتنفس ترفيهى لمدينة الغردقة، وذلك بصورة تدعم السياحة وتستخدم تقنيات موفرة، وتعد صديقة للبيئة، كما استعرض عدداً آخر من مشروعات التطوير، التى طلب رئيس الوزراء تقديم تقرير واف بها.