جدة - نرمين السيد - كلف دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلا من دكتور محمود الفخرانى مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، ودكتور أشرف فهمى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بإعداد نموذجين شهادة اجتياز دورة تدريبية لكل الدورات التى يعقبها اختبار، وإفادة بحضور الدورة التدريبية لكل الدورات التى يكتفى فيها بالحضور فقط.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكليفات جديدة من وزير الأوقاف حول الدورات التدريبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.