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جدة - نرمين السيد - وجاءت العبارة المفبركة، التى تم ادعاؤها كذبا على لسان وزير الأوقاف أن "الغضب من حوادث القطارات يدخل فى باب الاعتراض على أقدار الله".
وتتضح الفبركة والتزييف من خلال اختلاف الخط الذى كتبت به تلك العناوين المفبركة عن الخط الذى تكتب به عناوين "دوت الخليج".
ويدعو "دوت الخليج" قراءه إلى الانتباه لحملات التشويه، عبر نشر أخبار زائفة منسوبة له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخذير: فبركة عبارة لوزير الأوقاف وعليها لوجو دوت الخليج على مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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