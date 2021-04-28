تخذير: فبركة عبارة لوزير الأوقاف وعليها لوجو دوت الخليج على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وجاءت العبارة المفبركة، التى تم ادعاؤها كذبا على لسان وزير الأوقاف أن "الغضب من حوادث القطارات يدخل فى باب الاعتراض على أقدار الله".

وتتضح الفبركة والتزييف من خلال اختلاف الخط الذى كتبت به تلك العناوين المفبركة عن الخط الذى تكتب به عناوين "دوت الخليج".

ويدعو "دوت الخليج" قراءه إلى الانتباه لحملات التشويه، عبر نشر أخبار زائفة منسوبة له.