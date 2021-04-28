عمرو موسى يزور متحف الحضارة المصرية

يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه الذين يحرصون على زيارته لمشاهدة تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، والمومياوات الملكية التي استقبلها المتحف أوائل الشهر الجاري في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

ومن بين زائري المتحف كان عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري وزير السياحة الأسبق، ومصممة المجوهرات عزة فهمي، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورجل الأعمال خالد أبو طالب، والدكتور زياد بهاء الدين مستشار رئيس الوزراء السابق ووزير التعاون الدولي الأسبق وعائلاتهم.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الزيارة تضمنت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، حيث أعربوا عن فخرهم بما شاهدوه بالمتحف الذي وصفوه بالإنجاز العظيم والهام فهو من أكبر مشروعات مصر القومية.