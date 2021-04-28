غدا.. البابا يصلي خميس العهد بدير مارمينا

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقان وقداس خميس العهد صباح غدٍ بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، بمشاركة رئيس الدير ومجمع رهبانه، دون مشاركة شعبية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا ، بـ"خميس العهد" وهو اليوم الذي يسبقه أربعاء البصخة ويلية الجمعة الحزينة، ويصلى بها صلاة "اللقان"

تبدأ الكنيسة باكر خميس العهد طقوس خميس العهد، حيث يفتح باب الخورس الاول وباب الهيكل وتقرا النبوات قبطيا وعربيا و تقال " ثوك تى تى جوم " ١٢ مره وتصلى اوشية المرضى وبعدها القرابين و تسبحة الملائكه و الذكصولوجيات وتقال القطعه الخامسه من ثيؤطوكية الاثنين "افرحوا وتهللوا يا جنس البشر".

وتقام صلوات الساعة الثالثة وقانون الايمان و الاواشى السبعه الكبار ( المرضى _ المسافرين _ اهوية السماء _ الرئيس _ الراقدين _ القرابين _ الموعوظين ) .