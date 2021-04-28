اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب” اليوم

اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.

و قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب: إن خطة الاصلاح الاقتصادي جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل التحديات والصدمات لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والتي ما كان أحد يتخيل الوضع لولا اتخاذها.

وأضاف خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية للعام المالي 2021/2022: لقد تحملنا جميعا وكذا الشعب بعض الاعباء لكن لولا الاصلاح الاقتصادي لكانت هناك أزمات في كافة مناحي الحياة والقطاعات المختلفة«، مشيرا إلى اشادات المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري وصموده.

وأضاف أن النتائج الاولية تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 1.4% خلال النصف الاول من العام الجاري ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 % ؜ بنهايه العام، فضلا عن انخفاض العجز الكلي، مضيفا :بفضل الله حققنا معدلات ايجابية.

ولفت رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إلى أن مشروع موازنة 2021/2022 تأتي في ظل ظروف استثنائية بتفشي فيروس كورونا المستجد، ومواجهة العالم أجمع أزمة غير مسبوقة تتجاوز في تداعياتها كل الازمات وأثرت سلباً في كافة دول العالم، وربما داخل جميع القطاعات داخل الدوله الواحده، بالتالي فإننا أمام مشروع موازنة وخطة تنمية مختلفة وتتماشي مع الأوضاع العالمية.