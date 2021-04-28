اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب” اليوم

اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي.
و قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب: إن خطة الاصلاح الاقتصادي جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل التحديات والصدمات لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والتي ما كان أحد يتخيل الوضع لولا اتخاذها.
وأضاف خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية للعام المالي 2021/2022: لقد تحملنا جميعا وكذا الشعب بعض الاعباء لكن لولا الاصلاح الاقتصادي لكانت هناك أزمات في كافة مناحي الحياة والقطاعات المختلفة«، مشيرا إلى اشادات المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصري وصموده.
وأضاف أن النتائج الاولية تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 1.4% خلال النصف الاول من العام الجاري ومن المتوقع أن يصل إلى 2.8 % بنهايه العام، فضلا عن انخفاض العجز الكلي، مضيفا :بفضل الله حققنا معدلات ايجابية.
ولفت رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إلى أن مشروع موازنة 2021/2022 تأتي في ظل ظروف استثنائية بتفشي فيروس كورونا المستجد، ومواجهة العالم أجمع أزمة غير مسبوقة تتجاوز في تداعياتها كل الازمات وأثرت سلباً في كافة دول العالم، وربما داخل جميع القطاعات داخل الدوله الواحده، بالتالي فإننا أمام مشروع موازنة وخطة تنمية مختلفة وتتماشي مع الأوضاع العالمية.
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