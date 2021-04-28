شن حملات استعدادا لشم النسيم ..ضبط سردين مملح فاسد مختلط بالدود بمحل...

شنت، اليوم الأربعاء، حملة من الرقابة التجارية بالاشتراك مع الطب البيطري، بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية وبعضوية المفتشين احمد إسماعيل أبوغرب ومحمد أنور رمضان، ومحمد موسي ورائد حرب ومحمد حمدى ووائل وصفي وتوبه محمد ومحمد عبدالفتاح ومحمود كمال بالاشتراك مع دكتور ثروت سليمان مدير التفيش والمجازر بالطب البيطري على محال بيع الأسماك المملحة بموسم شم النسيم، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملة عن ضبط١٥٠ كجم من السردين المملح والغير صالح للاستهلاك الآدمي وفاسدة مختلطه بالديدان، بإحدى محلات بيع الأسماك المملحة بناحية مركز ابشواي، وجار تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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