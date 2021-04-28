/629067/عمرو-عكاشة-يطالب-المنشآت-الصناعية-إعادة-النظر-فى-إجراءات-كورونا

طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، المنشآت الصناعية إعادة النظر فى الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، قائلا:" بالتزامن مع تزايد أعداد الإصابات وزيادة أعداد الوفيات وفقا لتصريحات وزيرة الصحة الأخيرة وحالة التراخي والتهاون من قبل البعض فى الالتزام بتنفيذ الإجراءات يستوجب الأمر إعادة النظر من قبل الهيئات والمؤسسات والمصانع وكافة المنشآت الصناعية فى الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا".

عمرو عكاشة: الدولة اتخذت اجراءات حازمة بشأن كورونا

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، عمرو عكاشة، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات القوية بشأن فيروس كورونا وذلك منذ بدء الجائحة، والمواطن يظل هو الحلقة الأقوى فى ضمان عدم تفشى الوباء فى المجتمع من خلال الالتزام بتنفيذ التعليمات والإجراءات كما هى، بالإضافة لضرورة قيام المنشآت الصناعية بإعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالعاملين بها لعدم إهدار الجهود العامة.

عمرو عكاشة يناشد المواطنين بعدم التهاون فى تنفيذ الاجراءات الصحية

وناشد عضو مجلس الشيوخ، المواطنين عدم التهاون فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بالفيروس، والحرص على ارتداء الكمامة خارج المنزل والتخلص منها بالشكل الأمن، والبعد عن أماكن الزحام والتجمعات، والحصول على اللقاح، وعدم التهاون فى التنفيذ حتى لا يتفشى الوباء بصورة كبيرة فى المجتمع.

وفى سياق آخر، كانت اللجان النوعية بمجلس النواب، قد استأنفت عملها اليوم، حيث استضافت لجنة الخطة والموازنة ممثلى وزارة الصحة، لاستعراض الموازنة المحددة للقطاع.