/629068/بتوقيت-القاهرة-مواعيد-مباريات-منتخب-مصر-في-كأس-العرب-2021

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مواعيد مباريات البطولة والتي من ضمنها المنتخب المصري المشارك في المجموعة الرابعة بعد أن أجريت قرعة البطولة. وجاءت المجموعة الرابعة التي تتواجد بها الفراعنة كالتالي : الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان، على هذا النحو يستعرض دوت الخليج مواعيد مباريات مصر لكأس العرب حتى الوصول للنهائي.

مواعيد منتخب مصر في كأس العرب حتى النهائى

المباراة الأولى: مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي - 1 ديسمبر الساعة 3 عصرًا

المباراة الثانية: مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان - 4 ديسمبر - الساعة 6 مساءًا

المباراة الثالثة: مصر ضد الجزائر - 7 ديسمبر - الساعة 9 مساءًا

موعد مباراة مصر و الجزائر بكأس العرب

مباراة دور الثمانية في حالة صعود مصر يوم 11 ديسمبر وسيواجه المنتخب المصري أحد فرق المجموعة الثالثة " السعودية، المغرب، الفائز من الأردن وجنوب السودان، الفائز من فلسطين وجزر القمر".

الدور قبل النهائي في حالة صعود المنتخب المصري يوم 15 ديسمبر - الساعة 5 مساءًا و الساعة 9 مساءًا

مباراة النهائي في حالة تخطى مصر الأدوار السابقة يوم 18 ديسمبر الساعة 5 مساء.

فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا.

وكان الاتحاد الدولي قد حدد عدة مواجهات تمهيدية ترشح 7 منتخبات بجانب 9 منتخبات أساسية لتكوين دور المجموعات، وهذة المواجهات هي :

منتخب عمان يواجه الصومال

لبنان يواجه جيبوتي

الأردن في مواجهة جنوب إفريقيا

البحرين يواجه الكويت

موريتانيا يواجه اليمن

فلسطين تواجه جزر القمر

ليبيا يواجه السودان

الجدير بالذكر أن المجموعات جاءت كالتالي :

المجموعة الأولى: قطر، العراق، الفائز من الصومال و عمان ، الفائز من الكويت و البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من اليمن و موريتانيا .

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية ، الفائز من جنوب السودان و الأردن ، الفائز من جزر القمر، فلسطين .

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر ، الفائز من جيبوتي و لبنان، الفائز من ليبيا و السودان.