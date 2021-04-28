/629069/عبدالوهاب-خليل-منظومة-البناء-الجديدة-تقضى-على-العشوائيات

قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى سيتم تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة فى عدد من المحافظات تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسرى على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل على منع عودة العشوائيات بصورة نهائية فى مختلف المحافظات.

عبدالوهاب خليل: الاشتراطات الجديدة تتضمن حظر البناء ذات الكثافة الشديدة

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عبدالوهاب خليل، أن الاشتراطات الجديدة تتضمن حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، وتوفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

عبدالوهاب خليل: المنظومة الجديدة تعمل على عدم منح الرخصة

وتابع عضو لجنة الإسكان، عبدالوهاب خليل:" المنظومة الجديدة تعمل على عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، كما يعد طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص، ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان، وبهذا تكون الاشتراطات الجديدة بداية حقيقية لتصحيح منظومة البناء فى مصر".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، اليوم، قد استأنفت لجانه النوعية عقد جلساتها اليوم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، والتى يأتى على رأسها ما يتعلق بموازنة قطاع الصحة.