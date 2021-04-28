مسلسل المداح الحلقة 16..تطورات ومفاجأت جديدة

/629070/مسلسل-المداح-الحلقة-16تطورات-ومفاجأت-جديدة

مسلسل المداح الحلقة 16، حصدت على ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور، خاصة بعد تطور أحداث المسلسل يومًا بعد يوم، حيث تصدرت الحلقة 16 قائمة الأكثر بحثًا على موقع البحث "جوجل"، وصنف المسلسل ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة خلال موسم رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 16 بعد زيادة البحث من قبل الجمهور على مواعيد المسلسل والأحداث السابقة.

مسلسل المداح الحلقة 16 والأحداث السابقة

اشتعلت الأحداث في الحلقة السابقة، الأمر الذي جعل المشاهدين ينتظرون موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المداح، حيث تطورت الأحداث خاصة بعد استيلاء صابر المداح الذي يجسده الفنان حمادة هلال، على الذهب الذي حاول "غالب" أخذه لإجراء عملية جراحية لوالدته "حنان سليمان" واستكمال علاجها بإحدى المستشفيات.

واستعان صابر بالمحامي سمير ابو المجد للتصرف في الذهب، وقام الشيخ سلامة "احمد بدير" بطلب يد رحاب "نسرين الطافش" إلى زين "محمد عز".

كما لاقت رحاب رد فعل عنيف من قبل شقيقتها منال "دنيا عبدالعزيز" بعدما اكتشفت رحاب انها وضعت اعمال سحر لها في غرفتها لإبعاد صابر عنها لانها تحبه ومغرمة به.

وعلى الجانب الآخر، سيطرت حالة من الحزن بعد معرفة والدة صابر بحقيقة مرضها وخضوعها لعملية جراحية خطيرة.

مواعيد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل المداح الحلقة 15 يوميًا الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة «النهار»، والإعادة الأولى الساعة 04:05 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرًا، ويعرض عبر فضائية «النهار دراما» الساعة 10 مساءً.

ويذكر ان المسلسل من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.