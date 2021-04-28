حل أزمة 36 ألف معلم خلال 3 شهور.. تعرف على التفاصيل 

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مصطفى سالم يطالب وزارة المالية بحل أزمة 36 معلم

وقال النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب:” إنه يزف بشرى سارة إلى ٣٦ ألف معلم، الذين تعاقدوا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة ٣ أشهر خلال الفترة الأخيرة، لافتا إنه وجَّه اليوم سؤالًا مباشرًا إلى قيادات وزارة التربية والتعليم أثناء مناقشة موازنة الوزارة بشأن مشكلة الـ٣٦ ألف معلم الذين تم اختيارهم العام الماضي للعمل واشتغلوا بالفعل بعد تدريبهم وتم إنهاء التعاقد معهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، مطالبًا وزارات المالية والتعليم والتخطيط بحسم هذا الموضوع وإنهائه.

مصطفى سالم يشير إلى أهمية تمويل المشروعات التعليمية

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، أنه جاء رد سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، بأنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتابع سالم: "رأي جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، وتتم دراسة الأمر وبناء عليه قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال خطاب لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين وإبلاغ المحافظات بها؛ لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة والتي يتم حصرها؛ لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة".

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تقدم بطلب صورة من الخطاب الموجه إلى المديريات بحصر المدرسين وما يثبت إبلاغ المحافظات بها للتحقق من جدية الأمر والأسماء التي تم حصرها، مؤكدًا أن مسؤول الوزارة أكد أنه سوف يبلغنا بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.ولفت سالم إلى أن ذلك يعتبر خطوة أولى لحل المشكلة.