/629072/جمال-حمزة-ساخرا-الزمالك-خصم-منى-10-آلاف-جنيه-بسبب-شعري

أكد جمال حمزة لاعب الزمالك الماضي أن النادي خصم مني 10 الاف بسبب شعري على الرغم من أنني لم أحصل على مستحقاتي من الأساس، وكاشفا موقف من انتخابات الزمالك.

وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيوينة: " أنا من ضمن أكثر 10 لاعبين مشاركة مع الزمالك، وطوال العشر سنوات في النادي تمرنت تحت قيادة مدربين أجانب، وحسن شحاته بعدني عن المنتخب، بسبب إقتناعه ببعض لاعبي الفترة الحالية منها الأهلي ".

وأستكمل: " وجدت خطاب ينص على خصم 10 الاف جنية بس عدم قص شعري ، وحينها أبلغت أحمد رفعت بأنني موافق لكن أريد باقي المستحقات التي لم أتحصل عليها ".

وأضاف: " حصلت على مستححقاتي المتأخرة في الزمالك بالتقسيط البطئ وتركت في أخر عقد لي مع الفارس الأبيض 600 ألف جنيه".

جمال حمزة في صفوف الأهلي

وعن رحلة المنتخب قال حمزة: " فترتي مع منتخب مصر لم تبدء من الأساس حتى تنتهي، ودخلت في خلاف مع حسن شحاته بعد بطولة 2006، والوم الكابتن حسن على تصريحه بأنني اتدرب على مزاجي".

وعن انتخابات الزمالك قال جمال حمزة: " لن أترشح لإنتخابات الزمالك القادمة بسبب كثرة الأعضاء وعدم توافر الظروف في النادي".

وقال جمال حمزة: " كنت أتمنى الإستمرار داخل الزمالك، ولم يكن أقصد عدم العودة للفارس الأبيض من جديد، وكذلك لم أكن أقصد الرحيل عن الجونة بتلك الطريقة".

وأضاف حمزة: " أفضل مواسمي كانت في الجونة ، وشعرت بالفرق عندما لعبت خارج أسوار القلعة الحمراء، بإستثناء فترة الجونة التي شعرت فيها بالهدنة".

جمال حمزة مع سيف زاهر في أون تايم سبورت

وأستكمل حمزة: " هناك فرق سني بيني وبين حازم إمام، ولذلك هو أعقل مني بكثير بسبب خبراته الكثيرة".

وأختتم: " محمد أبو العلا تعرض للظلم الكبير في الزمالك بسبب عدم المساندة الجماهيرية، وضربت زميلي البرتغالي بالقلم ولم أكن أعلم ماذا يقول".

وعلق جمال حمزة على الواقعة : " بالتأكيد هو تصرف خاطئ مني لكن هو من بدأ في البداية، والزمالك عاقبني بعد ضرب ريكاردو بهدها رحل عن الفريق الأبيض".