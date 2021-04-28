/629073/عمر-متولى-عن-مشاركته-في-مسلسل-الاختيار-2-كان-من-أحلامي

عاد الفنان عمر متولي إلى الشاشة مرة اخرى بعد غياب استمر حوالي ٤ سنوات منذ اخر ظهور فني له في عام 2017 خلال عروض" مسرح مصر" ، حيث شهدت الحلقة 15 من مسلسل الأختيار ظهور عمر متولي الذي يجسد شخصية الشهيد الرائد أحمد عبدالباسط احد ابناء محافظة المنوفية والذي كان من ضباط الأمن الوطني، حيث استشهد خلال مداهمة قوات الشرطة لمجموعة من العناصر الإرهابية بالكيلة 132 بطريقا الواحات، وأطلقت محافظة المنوفية اسمه على مدرسة للبنات، تخليدا لذكرى بطولاته.

دوت الخليج يرصد تعليف الفنان عمر تولي على مشاركته في مسلسل الاختيار 2 بشخصية الشهيد الرائد أحمد عبد الباسط.

تعليق عمر متولي على مشاركته في مسلسل الاختيار 2

أعرب عمر متولي، عن اشتياقه للجمهور والعودة إلى العمل الفنى بمسلسل الاختيار 2 الذي انتظره عام كامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات"انستجرام" الخاص به، كاتباً: "وحشتوني جدا وآسف على التأخير، بس محبتش ابقى موجود وخلاص".

أضاف: "الحمد لله هرجعلكم في مسلسل وطني عظيم كان نفسي أشارك فيه من السنة اللي فاتت،.تابعوني في الحلقات اللي جاية ف الاختيار ٢ عشان المفاجآت جاية كتير".

مسلسل الاختيار 2

يذكر ان مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات جديدة لرجال الأمن والشرطة الذين قدموا انفسهم فداء للحفاظ على وطنهم، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبرى، هادى الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، وتأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.