/629074/جمال-حمزة-يكشف-تفاصيل-ضرب-زميله-في-الزمالك-بالقلم

أكد جمال حمزه لاعب نادي الزمالك السابق أن الجيل الحالي في النادي الابيض أكثر رفاهية من أي جيل أخر بسبب عدم تواجد الجماهير في المباريات وتوافر الماديات في النادي بشكل ملحوظ وذلك خلال برنامج قصة ولعبة مع سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت.

وقال جمال حمزة: " كنت أتمنى الإستمرار داخل الزمالك، ولم يكن أقصد عدم العودة للفارس الأبيض من جديد، وكذلك لم أكن أقصد الرحيل عن الجونة بتلك الطريقة".

تصريحات جمال حمزة مع سيف زاهر

وتابع جمال حمزة: " أفضل مواسمي كانت في الجونة ، وشعرت بالفرق عندما لعبت خارج أسوار القلعة الحمراء، بإستثناء فترة الجونة التي شعرت فيها بالهدنة". وواصل حمزة: " هناك فرق سني بيني وبين حازم إمام، ولذلك هو أعقل مني بكثير بسبب خبراته الكثيرة".

جمال حمزة يوضح تعرض أبو العلا للظلم في النادي الزمالك

وأستكمل: " محمد أبو العلا تعرض للظلم الكبير في الزمالك بسبب عدم المساندة الجماهيرية، وضربت زميلي البرتغالي بالقلم ولم أكن أعلم ماذا يقول".

ووضح جمال حمزة: " بالتأكيد هو تصرف خاطئ مني لكن هو من بدأ في البداية، والزمالك عاقبني بعد ضرب ريكاردو بهدها رحل عن الفريق الأبيض".

وأضاف: " حازم إمام و حسام حسن هما الأكثر في رحتي في الملعب، والجيل الحالي أكثر رفاهية بكثير عن الجيل السابق بسبب توافر الماديات وغياب الجمهور".

وأستكمل: " في البداية مع الزمالك حينما كان النادي مستقر حصدت مع الزمالك 14 بطولة، لماذا الجماهير تتذكر الفترة السيئة فقط، وتزوجت 3 مرات في حياتي ويارب مكنش ناسي حد تاني ".

وعن رحلة المنتخب قال حمزة: " فترتي مع منتخب مصر لم تبدء من الأساس حتى تنتهي، ودخلت في خلاف مع حسن شحاته بعد بطولة 2006، والوم الكابتن حسن على تصريحه بأنني اتدرب على مزاجي".

وتابع جمال حمزة عن انتخابات الزمالك: " لن أترشح لإنتخابات الزمالك القادمة بسبب كثرة الأعضاء وعدم توافر الظروف في النادي".