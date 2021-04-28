إنفوجراف .. مخصصات حياة كريمة فى خطة التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف المصرى، في إطار مُبادرة "حياة كريمة"، خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وشملت المرحلة الثانية من المبادرة 1.443 قرية فى 20 محافظة، حيث سيستفيد 18 مليون مواطن من خدمات المرحلة الثانية.

وتم تخصيص 102 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، إضافة إلى 27.5 مليار جنيه لمشروعات الصحة.

لم تغفل المبادرة أيضا مشروعات الكهرباء، إذ تم تخصيص 20 مليار جنيه لها، كما خصص 12.2 مليار جنيه لرصف الطرق، و4.4 مليار جنيه لمشروعات التعليم.