الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بدير مارمينا مريوط

جدة - نرمين السيد - أكد الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير مارمينا بمريوط، حدوث حريق محدود بمنطقة زيت البركة بالدير، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق.





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