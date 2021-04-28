إخماد حريق محدود فى دير الشهيد مارمينا غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق محدود نشب، مساء اليوم الأربعاء، بدير الشهيد مارمينا العجائبى بصحراء مريوط غرب الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.





وأفاد بيان صادر عن دير مارمينا، أن حريق محدود نشب بمخزن تعبئة زجاجات "زيت البركة" الخاص بالدير، ما أسفر عن خسائر مادية دون حدوث أى إصابات. وأكد الأنبا كيرلس آفامينا، أسقف ورئيس الدير، أنه تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، موجها الشكر إلى الأجهزة المعنية على سرعة التعامل مع الموقف.

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