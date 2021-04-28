دقيقة رمضانية.. حكم مشاهدة المسلسلات والبرامج فى نهار رمضان

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الديار المصرية، فى برنامجه "دقيقة رمضانية" الذى يقدمه على موقع "دوت الخليج" عن حكم مشاهدة المسلسلات والبرامج فى نهار رمضان.





وقال مجدى عاشور إن مشاهدة المسلسلات والبرامج فى نهار رمضان طالما أنها لا تفسد صوما أو تضيع فرضا كالصلاة أو واجبا تقوم به فى العمل. كما يشترط أن يكون هذا الأمر مباحا أى ألا يكون غير أخلاقى يضرك ويضر من حولك.

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