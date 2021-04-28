جمعة: أوقاف القاهرة تحقق المائة صك الأولى

جدة - نرمين السيد - حققت مديرية أوقاف القاهرة أول "100 صك"، فى مسابقة شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021، فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حسبما ذكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقرر أ.د محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 2.500 جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك، التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع، ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

ووجهت إدارة المشروع بديوان عام الوزارة الشكر للعاملين بمديرية أوقاف القاهرة، على هذا الجهد.

يذكر أنه للمشاركة فى المشروع، يمكن الاتصال أو إرسال رسالة "طلب صك" عبر "الواتس آب" على أى من الأرقام التالية: "01144463951 – 01202527258 – 01120857330"، متضمنة: "الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك".

أو سجل عبر الرابط التالى "http://ar.awkafonline.com/?page_id=130037"، يصلك مندوبنا حيث كنت.

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحى الأوقاف التالية: "جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزى المصرى – بنك مصر – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى – البريد المصرى – فورى".