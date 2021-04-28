فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى يكشف كيف تعامل أبو بكر الصديق مع الأزمات

وقال الأزهرى، إن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم كانوا قائمين على القيادة والعبادة على أكمل وجه، حيث يخدم أكبر القوم أصغرهم والعكس، موضحا أن مكانة سيدنا أبو بكر الصديق كقائد ترسخت فى نفوس جيل بأكمله، حيث قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب: "كان أبوبكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأوضح الأزهرى، أنه لا يخلو زمن من المشاكل والأزمات والنزاع وهو ما حدث فى عهد الأنبياء، والقائد الموفق هو من يستطيع التعامل مع أزمات زمنه ويحسن معالجة المشاكل، فهذه سنة إلهية فى جميع الأزمان، مشيرا إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق أدى 3 ملفات صعبة، أولها إنفاذ بعث جيش أسامة بن زيد، والثانية تعامله مع فتنة الردة التى وقعت فى عهده، وأخيرا قيامه على جمع المصحف الشريف "الدستور الأعظم للمسلمين".
وأضاف الأزهرى، إن حكمة سيدنا أبو بكر، وضحت عقب ظهور فتنة المرتدين، وفى قراره بخصوص إنفاذ جيش أسامة لقتال الروم.
ويطل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، ببرنامج "رجال حول الرسول" على فضائية DMC، فى تمام الساعة 5:45 مساء.
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