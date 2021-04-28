صور- لليوم الثانى على التوالى.. حملات لإزالة التعديات بالمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لرؤساء أجهزة المدن بشن حملات مكبرة على جميع المدن العمرانية الجديدة، خلال شهر رمضان بالتنسيق مع إدارة شرطة التعمير بإشراف اللواء أحمد حجازى، مساعد الوزير مدير شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الجزار، أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بمواصلة حملات إزالة المخالفات والإشغالات، وتطبيق القانون واللوائح، مطالبًا جميع سكان المدن الجديدة بالالتزام وعدم ارتكاب مخالفات، مشددًا على تطبيق القانون واللوائح على الجميع ومراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأعلنت أجهزة المدن الجديدة، حالة الطوارئ القصوى، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك؛ لإعادة حالة الانضباط للشارع ورفع كافة الإشغالات، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ففى مدينة القاهرة الجديدة، وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الإشغالات، خاصة الشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية ومصادرتها فورًا، للتيسير على المواطنين، وعدم شل حركتهم، والتأكيد على سلامة الطرق، والعمل على عدم تشويه المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.

وفى مدينة الشيخ زايد، قام المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسؤولو الجهاز بجميع أحياء المدينة لضبط المخالفين، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، مشدداً على ضرورة المتابعة والاستمرار فى الحملات اليومية للحد من انتشار المخالفات.

وشملت الحملات مدينة 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة وبرج العرب وبدر والعبور، والشروق والشيخ زايد والعاشر من رمضان، واستهدفت إزالة المخالفات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدن، بمعرفة الإدارات المختصة بالأجهزة المعنية، وبالتعاون مع الشرطة المجتمعات العمرانية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمنع المظاهر العشوائية بجميع المدن وإعادة المظهر الحضارى.

فى حين أوضح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الحملات أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع الإشغالات وإزالة العديد من المخالفات بمنطقتى الحصرى والحى الثانى بالمدينة، وكذلك طريق جمال عبدالناصر والشماليات ومنطقة الاتحاد التعاونى، ومشروع أبو الوفا.

وتمثلت المخالفات فى التعدى على الأرصفة والتند أمام المحال وإغلاق المقاهى المخالفة.