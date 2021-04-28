بقيمة 2 مليون جنيه .. الداخلية تُحبط ترويج 300 طربة حشيش وكميات من الهيروين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 300 طربة حشيش، وكمية من الهيروين بحوزة أثنين من العناصر الإجرامية، بعدما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والهيروين بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركزى شرطة " بدر ، أبو المطامير" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى،هاتف محمول ، بحوزة سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، ضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام ، مبلغ مالى ،هاتف محمول ، بحوزة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان ، حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫250٫000– إثنان مليون و مائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.