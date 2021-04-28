/629076/اللحظات-الأخيرة-في-حياة-الشهيد-ماجد-صالح-بقلم-ابنته

دوت الخليج يرصد اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد عميد ماجد صالح قبيل استشهاده وذكريات ابنته معه، فضلًا عن كواليس مسلسل الاختيار 2 الذي أحدث ضجة عارمة ولاق إعجاب الكثيرين منذ عرض الحلقة الأولى.

ابنة العميد ماجد صالح تحصد استشهاده فخرًا

وعقب انتهاء الحلقة، أعربت فرح ابنة الشهيد ماجد عن فخرها بوالدها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "النهاردة الحلقة كانت بعنوان "عرب شركس".. المأمورية اللي بابي كان فيها و كان في تصوير حقيقي.. و في الدقيقة ٤.٠١ بابي كان واضح فيها و هو بيعمل شغله بمنتهي الشجاعة.. و كنت أعرف أنه كان قائد شاطر و بيدخل أي مكان قبل العساكر.. و كمان العسكري اللي كان بيوصل بابي الشغل كل يوم لما مراته ولدت كلم بابي و قاله أنه سمي ابنه علي اسم بابي من حبه فيه.. و أنا كنت مع بابي لما المكالمة ديه جاتله و كان مبسوط اوي و من ساعتها و أنا نفسي ابقي محبوبة زيه كده.. أنا فخورة أوي و مبسوطة ب بابي جدًا".

وتابعت ذاكرة اللحظات الأخيرة في حياة والدها: "بجد الليلة دي كان بيلبس الأفارول و كان مبسوط اوووي كأنه رايح فرح.. و بيسألنا علي رأينا فشكله و كان سعيد بطريقة غريبة اوي و كأنه كان عارف و بيجري علي قدره.. طريقته عرفتني انه مش هيرجع المرة دي من فرحته ان دعوته هتتحقق و حتي حضنه ليا قبل ما نام كان سريع و مرضاش اني امسك فيه كتير كأنه بيقولي هنتقابل تاني.. و انا واثقة في ده ان شاء الله ربنا هيجمعنا"

واختتمت فرح حديثها بذكرياتها مع والدها الشهيد قائلة: "بحبه أوي و كل وقته معانا كان حلو أوي و عمري ما افتكرله ذكري وحشة.. فخورة بيه أكتر عشان زي مكان شجاع و شاطر في شغله عمره مأثر معانا كأب و كان أحسن أب و كان صاحبي و حبيبي.. كان نفسي أقضي معاه وقت أكتر من كده لأن ١٤ سنة مش كفاية و لو كنت قعدت معاه ١٠٠ سنة عمره ما كان هيبقي كفاية.. بس انا عارفة ان هو ده الخير وده كان اللي هو بيدعي بيه ديما و انا راضية عن قدر ربنا و عارفة انه معايا طول الوقت و من اول اليوم الصعب ده و هو مسبنيش زي عادته.. شكرا عشان سبتلي احلي ذكريات.. عشان سبت سيرة تفضل عايشة.. بحبك و هخليك فخور بيا و عمري ما هعمل حاجة تزعلك".

تكريم الدولة لمجهودات الشهيد ماجد صالح

وفي هذا الصدد، قامت الدولة بإطلاق اسم الشهيد ماجد صالح على أحد المدارس، بالإضافة إلى كوبري تحت اسمه على طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي تكريمًا لتضحيته.

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة نخبة من النجوم أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنچي المقدم، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.