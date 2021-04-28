التموين: المجمعات الاستهلاكية والمخابز والمطاحن ستعمل فى الإجازات الرسمية

وقال المصيلحى، فى بيان اليوم، إنه أصدر تعليماته إلى المديريات للعمل بنسبة 50% من القوى العاملة الموجودة بها، خلال العطلات الرسمية والأعياد لمواجهة أى طارئ، ومتابعة عمل مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز.
وأشار المصيلحى إلى أنه وجه بعمل منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك المطاحن والمخابز وشركات السكر، وشركات الزيوت وكذلك شركات الصناعات الغذائية "قها وإدفينا" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم، وكذلك السلع التموينية هذه الأيام، سواء فى العطلات الرسمية أو الأعياد.
ومن جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، معاون الوزير، أن توجيهات الدكتور على المصيلحى، هى إنشاء غرف عمليات بكل مديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الأسواق.
وقال كمال إن توجيهات المصيلحى، شملت أيضا تكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز هذه الأيام، للتأكد من عملها بكفاءة.
وأشار إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتى الجملة مع مكاتب التموين سوف يعملان خلال مدة الإجازة المقررة اليوم، من مجلس الوزراء، لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية، لصرفها للمواطن فى الأول من مايو القادم، وكذلك كل منافذ الصرف من مجمعات استهلاكية أو بقالى التموين أو منافذ جمعيتى.
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