البابا تواضروس يصلى خميس العهد فى دير مارمينا بمريوط

جدة - نرمين السيد - يصلى البابا تواضروس الثانى غدا، خميس العهد فى دير مارمينا بمريوط، ويشاركه طقوس اليوم الأنبا كيرلس أسقف الدير ورهبان الدير.



جدة - نرمين السيد - يصلى البابا تواضروس الثانى غدا، خميس العهد فى دير مارمينا بمريوط، ويشاركه طقوس اليوم الأنبا كيرلس أسقف الدير ورهبان الدير. وتنقل القنوات المسيحية ومواقع الإنترنت الصلاة على الهواء مباشرة.

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